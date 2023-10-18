سکوت ادامه دار سرمربی تیم ملی فوتبال بعد از قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در فینال تورنمنت چهار جانبه اردن مقابل تیم ملی قطر به برتری پرگل چهار بر صفر دست یافت. در دیدار نخست این تورنمنت هم تیم ملی به مصاف اردن رفت و این بازی را هم شاگردان قلعه نویی با برتری ۳ بر یک از زمین خارج شدند.

یکی از نکاتی که پیش از سفر تیم ملی به اردن و پس از بازگشت اعضای کادرفنی و بازیکنان به ایران رخ داد، عدم صحبت امیر قلعه نویی به عنوان فرد نخست کادرفنی با خبرنگاران بود. قلعه نویی که در ماه‌های اخیر انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان و پیشکسوتان علیه خود می بیند حاضر نشده در رابطه با مسائل مختلف پاسخگوی اصحاب رسانه باشد.

این رفتار عجیب در حالی از سوی قلعه نویی دیده می‌شود که در بازی‌های آسیایی تیم امید ایران با هدایت رضا عنایتی نتوانست روی سکو قرار گیرد و با شکست مقابل هنگ کنگ خداحافظی تلخی با مسابقات داشت. قلعه نویی یکی از اصلی ترین افراد تعیین کننده برای انتخاب سرمربی تیم امید است و پس از عدم نتیجه گیری عنایتی و شاگردانش حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشد.

همچنین عدم دعوت از بازیکنان جوان به اردوی تیم ملی و برخی از مهره‌های تأثیر گذار در لیگ برتر از دیگر انتقاداتی است که علیه قلعه نویی مطرح می‌شود. او حتی در این مدت پاسخ این حواشی را هم نمی‌دهد تا رفتار متفاوتی را از قلعه نویی نسبت به روزهای ابتدایی که با شعار اتحاد با رسانه‌ها در مسیر موفقیت داده بود، شاهد باشیم.