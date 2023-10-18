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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

جانشین فرمانده انتظامی گلستان عنوان کرد؛

دستگیری سارق کابل با ۴۳ فقره سرقت در کردکوی

دستگیری سارق کابل با ۴۳ فقره سرقت در کردکوی

کردکوی- جانشین فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق کابل با ۴۳ فقره سرقت در کردکوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد تاجره گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان کردکوی، موضوع سرقت‌ها به منظور شناسایی و دستگیری عاملان سرقت در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان پس از انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی سارق سابقه دار شدند و با هماهنگی مراجع قضائی در اقدامی به موقع و غافلگیرانه متهم را درحین سرقت دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان گفت: متهم در تحقیقات تخصصی صورت گرفته به ۴۳ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کرد.

وی از مردم خواست هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 5915452

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