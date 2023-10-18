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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

اجلاس کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد

اجلاس کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد

اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده در حال برگزاری است.

گفتنی است، وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی که به منظور بررسی تحولات فلسطین برگزار می‌شود شب گذشته در رأس هیأتی وارد عربستان شد.

امیرعبداللهیان در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه اندونزی، کویت، وزیر مشاور در امور خارجی قطر، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در جده دیدار و گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 5915460
نفیسه عبدالهی

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