هشدار زرد دریایی در خوزستان صادر شد

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از فردا پنج شنبه تا روز جمعه احتمال وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و افزایش ارتفاع موج در شمال خلیج فارس و نواحی ساحلی و دور از ساحل استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال غرق شدن شناگران و شناورهای سبک، تفریحی، اختلال در ورود و خروج شناورها به بندرگاه، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌ها و احتمال آسیب به تأسیسات دریایی وجود دارد.

وی گفت: توصیه می‌شود اجتناب از عملیات تفریحی، بویژه غواصی و شنا، محدودیت در سفرهای دریایی با شناور سبک، محدودیت در فعالیت‌های دریایی از جمله ورود و خروج کشتی به بنادر و احتیاط در صیادی بویژه در فراساحل انجام شود.