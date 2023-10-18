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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۷

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

اعزام دختران هوگوپوش قم به رقابت‌های قهرمانی خردسالان کشور

اعزام دختران هوگوپوش قم به رقابت‌های قهرمانی خردسالان کشور

قم- رییس هیات تکواندو استان قم از اعزام شدن دختران هوگوپوش این استان به رقابت های قهرمانی خردسالان کشور خبر داد.

علی آهنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان کشور در حالی برگزار می شود که تیم قم نیز امروز به این رقابت ها اعزام شد.

رییس هیات تکواندو استان قم افزود: مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان منطقه دو کشور در گروه دختران، فردا پنج‌شنبه به میزبانی هیات تکواندو قزوین در مجموعه ورزشی شهید بابایی این استان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: مرضیه احمدی به عنوان سرمربی، معصومه سلیمی و ملیحه قلی‌بیگی به عنوان مربی و طاهره صفدری به عنوان سرپرست هدایت تیم را بر عهده دارند.

وی گفت: در این پیکارها هوگوپوشان هیات تکواندو استان قم در قالب منطقه دو با استان‌های تهران، مازندران، البرز و قزوین هم گروه هستند.

آهنی اسامی نفرات اعزامی استان قم را به شرح زیر عنوان کرد:

وزن ۲۶- کیلوگرم: تینا رضائی‌پویا

وزن ۲۸- کیلوگرم: سمیرا چهرقانی

وزن ۳۰- کیلوگرم: سارا حسین‌زاده

وزن ۳۳- کیلوگرم: نرگس مهرابی

وزن ۳۶- کیلوگرم: نهال فتحی‌آشتیانی

وزن ۴۰- کیلوگرم: یاسمن شاه‌محمدی

وزن ۴۴- کیلوگرم: زینب محمدیاری

وزن ۴۸- کیلوگرم: الناز صحرانورد

وزن ۵۲- کیلوگرم: نازنین‌زینب پسندیده‌فرد

وزن ۵۲+ کیلوگرم: زینب ناصری‌پور

کد مطلب 5915485

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