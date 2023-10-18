علی آهنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان کشور در حالی برگزار می شود که تیم قم نیز امروز به این رقابت ها اعزام شد.
رییس هیات تکواندو استان قم افزود: مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان منطقه دو کشور در گروه دختران، فردا پنجشنبه به میزبانی هیات تکواندو قزوین در مجموعه ورزشی شهید بابایی این استان برگزار میشود.
وی بیان کرد: مرضیه احمدی به عنوان سرمربی، معصومه سلیمی و ملیحه قلیبیگی به عنوان مربی و طاهره صفدری به عنوان سرپرست هدایت تیم را بر عهده دارند.
وی گفت: در این پیکارها هوگوپوشان هیات تکواندو استان قم در قالب منطقه دو با استانهای تهران، مازندران، البرز و قزوین هم گروه هستند.
آهنی اسامی نفرات اعزامی استان قم را به شرح زیر عنوان کرد:
وزن ۲۶- کیلوگرم: تینا رضائیپویا
وزن ۲۸- کیلوگرم: سمیرا چهرقانی
وزن ۳۰- کیلوگرم: سارا حسینزاده
وزن ۳۳- کیلوگرم: نرگس مهرابی
وزن ۳۶- کیلوگرم: نهال فتحیآشتیانی
وزن ۴۰- کیلوگرم: یاسمن شاهمحمدی
وزن ۴۴- کیلوگرم: زینب محمدیاری
وزن ۴۸- کیلوگرم: الناز صحرانورد
وزن ۵۲- کیلوگرم: نازنینزینب پسندیدهفرد
وزن ۵۲+ کیلوگرم: زینب ناصریپور
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