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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۴

فرمانده انتظامی فیروزآباد اعلام کرد؛

توقیف ۴ خودروی شوتی حامل ۶ میلیارد کالای قاچاق در فیروزآباد

توقیف ۴ خودروی شوتی حامل ۶ میلیارد کالای قاچاق در فیروزآباد

فیروزآباد-فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۶ میلیارد و و ۲۰۵ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جوکار، بیان کرد: با ادامه یافتن طرح‌های عملیاتی پلیس در برخورد با خودروهای شوتی، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی عسلویه-فیروز آباد ۴ دستگاه سواری شوتی را شناسایی و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی از این خودروها یک هزار و ۶۶۰ ثوب انواع پوشاک، ۱۰ هزار و ۵۰۰ عدد انواع لوازم خرازی و ۱۶۰ عدد لوازم آرایشی خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه بنا بر اعلام کارشناسان، ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال ارزیابی شده است، تصریح کرد: در این مأموریت ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5915493

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 0
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      نزارید مردم بدبخت نون بخورند....
    • مهدی US ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      4 0
      پاسخ
      فکر میکنید کرایه شوتی چنده ؟ نهایت ۲یا ۳ میلیون اینا از رو ناچاری میرن جاده

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