توقیف ۴ خودروی شوتی حامل ۶ میلیارد کالای قاچاق در فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جوکار، بیان کرد: با ادامه یافتن طرح‌های عملیاتی پلیس در برخورد با خودروهای شوتی، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی عسلویه-فیروز آباد ۴ دستگاه سواری شوتی را شناسایی و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی از این خودروها یک هزار و ۶۶۰ ثوب انواع پوشاک، ۱۰ هزار و ۵۰۰ عدد انواع لوازم خرازی و ۱۶۰ عدد لوازم آرایشی خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه بنا بر اعلام کارشناسان، ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال ارزیابی شده است، تصریح کرد: در این مأموریت ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.