مانع تراشی برای خروج بازار برنج از رکود نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک هم‌اندیشی برنج که در اتاق تعاون استان برگزار شد، گفت: بازرگانی برنج یکی از مسائل مهم این محصول است و پیگیری‌های ملی برای برون رفت از وضعیت رکود بازار برنج در این مدت انجام شده است و با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و انجمن واردکنندگان برنج نشست‌های تخصصی برگزار شد.

وی ادامه داد: برای بازگشایی مراکز خرید برنج در استان باید از همه ظرفیت‌های درون و برون استانی استفاده کنیم و فضای لازم برای پویایی بازار برنج را فراهم کنیم.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: نباید هیچ گونه مانع‌تراشی برای خرید برنج ایجاد کنیم بلکه باید بارقه امید برای کشاورزان استان ایجاد شود تا از رکود بازار برنج خارج شویم و با خروج برنج از استان، بازار به تحرک و پویایی برسد.

این مسئول با بیان اینکه موضوع برنج و مرکبات از مباحث مهم و کلیدی استان است که استاندار مازندران و وزیر جهاد کشاورزی شخصاً پیگیر آن هستند تا بازار این محصولات به حرکت درآید و نظام و عرضه تقاضا منجر به بازار شود، خاطرنشان کرد: جلسات ما باید کاربردی و همراه با ارائه راهکار و اقدام عملیاتی باشد و آسیب شناسی همراه با برنامه عملیاتی در جلسات ارائه شود.

وی تصریح کرد: شبکه قوی برای توزیع برنج باکیفیت مازندران ایجاد کنیم و این کار بر عهده اتاق تعاون و تعاون روستایی است.