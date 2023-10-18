جنایات اسرائیل نشانه استیصال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان، در پی حملات اسرائیل غاصب به غزه و کشتار کودکان و مردم غیرنظامی در بیمارستان المعمدانی غزه، بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

فَانتَقَمنا مِنَ الَّذینَ أَجرَموا وَ کانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنینَ (سوره مبارکه روم، آیه ۴۷)

بار دیگر، رژیم جنایتکار، غاصب، کودک‌کش صهیونیستی در نهایت درنده‌خویی به بیمارستان المعمدانی غزه، حمله نمود و صدها زن و مرد و کودک بی‌دفاع را در بدترین وضعیت ممکن به شهادت رساند.

این جنایت که نشانه درنده‌خویی و استیصال این رژیم کودک‌کش و بیمارکش است، در حالی رخ داده است که مجامع بین‌المللی و مدعیان تمدن، نظاره‌گر آن بوده‌اند و بخاطر حمایت‌های مستکبرین عالم، به‌ویژه آمریکای جنایتکار، حتی حاضر به محکوم نمودن جنایات جنگی رژیم منحوس صهیونیستی نشده‌اند. بی‌تردید انشاالله تعالی، خون‌های به ناحق ریخته شده مردم، به‌ویژه کودکان و بیماران مظلوم و بی‌پناه غزه به روند اضمحلال اسرائیل غاصب، سرعت بیشتری می‌دهد و عن‌قریب این غده سرطانی از صحنه کره زمین محو و نابود خواهد شد.

اینجانب اقدامات ددمنشانه و وحشیانه این رژیم منحوس را قاطعانه محکوم نموده و از درگاه خداوند جبار برای این مردم مظلوم صبر، اجر، فرج و پیروزی کامل را خواستارم.