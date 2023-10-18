محموله لاستیک قاچاق در «دشتستان» کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: روز گذشته مأموران ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبازره با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه کامیونت ایسوزو را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این وسیله نقلیه توقیف شده تعداد ۹۶ حلقه لاستیک خارجی که فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی و قانونی بودند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به همراه خودرو توقیفی و کالای کشف شده تحویل مراجع قضائی شدند.