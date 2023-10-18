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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله لاستیک قاچاق در «دشتستان» کشف شد

محموله لاستیک قاچاق در «دشتستان» کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل لاستیک خودرو قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: روز گذشته مأموران ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبازره با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه کامیونت ایسوزو را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این وسیله نقلیه توقیف شده تعداد ۹۶ حلقه لاستیک خارجی که فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی و قانونی بودند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به همراه خودرو توقیفی و کالای کشف شده تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5915538

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