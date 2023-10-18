زن و شوهر سارق در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان، سرهنگ مهدی پورامینایی افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی همراه با همسرش از آن‌ها با ارائه پیامک واریز وجه و رسید جعلی پرداخت، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۳ شهر کرمان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۲۳ کرمان با تلاش بی‌وقفه و پس از انجام یکسری اقدامات پلیسی، شخص مورد نظر را به همراه همسرش شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ پورامینایی با بیان اینکه متهم با همکاری همسرش اقدام به کلاهبرداری می‌کرده است، تصریح کرد: این شخص در اعترافاتش عنوان کرده که سوژه‌هایش را از طریق سایت دیوار شناسایی و سپس با ارائه رسید جعلی، اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کرده است.

وی ادامه داد: این متهم که تاکنون به بیش از ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده، چندین فقره سرقت موتورسیکلت را نیز انجام داده است.

سرهنگ پورامینایی اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی کرمان معرفی و تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان گفت: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار دهند.