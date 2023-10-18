ورزش بخش آبدان نیازمند توجه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در جمع دانش آموزان گفت: بخش آبدان نیازمند توجه ویژه مسئولان در حوزه ورزش است.

بخشدار آبدان افزود: آبدان جایگاه خوبی در حوزه ورزش در سطح شهرستان و استان دارد و ورزشکاران این بخش مدال‌های خوبی در سطح استان کسب کردند.

وی یادآور شد: ورزش قدرت تفکر و اندیشه را بالابرده و شادابی و نشاط را هدیه می‌دهد.

درویشی خاطر نشان کرد: هفته تربیت بدنی فرصت خوبی است برای تشکر از تلاش‌های همه دلسوزان در عرصه ورزش و پیگیری مسائل و مشکلات بخش که کارهای خوبی صورت گرفته است اما نیاز به توجه بیشتر به ورزش آبدان با دارا بودن پتانسیل‌های بالا است.

بخشدار آبدان در بخش دیگر از صحبت‌های خود به جنایت هولناک رزیم غاصب صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: حمایت خود را از مردم بی دفاع غزه که مورد آماج موشک‌های اشغالگران قرار گرفته‌اند اعلام می‌داریم.

بخشدار آبدان در ادامه افزود: بی شک این جنایت نابخشودنی هر انسانی را آزرده خاطر می‌سازد.