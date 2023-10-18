خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- مریم یاوری: جنایات رژیم صهیونیستی این روزها رنگ و بوی بیشتری گرفته و خوی خبیثانه این رژیم بیش از پیش نمایان شده است، بمباران بیمارستان «المعمدانی» تیر خلاصی بر صبر مردمان جهان شد و این اقدام از سوی همه کشورها و شخصیت‌های بزرگ و کوچک نکوهش شد.

مردم اصفهان نیز همواره برای دفاع از حقوق مظلوم کف میدان بوده‌اند، این بار نیز تمام قد به میدان آمده و با حضور در میدان امام حسین (ع) گرد هم آمده و انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیست اعلام کردند.

حضور کودکان، نوجوانان، جوانان، طلاب، بازاریان، دانشجویان و … در این گردهمایی به چشم می‌خورد و همه یکصدا خواستار نابودی رژیم منحوس اسرائیل شدند.

دفاع از مظلومیت هدف همه مردم اصفهان برای حضور در این تجمع بود و همه با هم یک صدا آمادگی خود را برای آزادی قدس شریف اعلام کردند.

حضور مردم کفن پوش اصفهان در میدان امام حسین (ع)

حضور ورزشکاران و نیروهای نظامی و انتظامی نیز در این تجمع شور بیشتری به حماسه اصفهانی‌ها داد و همه آنها خود را سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب دانسته و با شعار «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد» آمادگی خود را برای اعزام به غزه اعلام کردند.

آنچه امروز در میدان امام حسین (ع) شاهدش بودیم حضور کفن پوش گونه مردم اصفهان در این تجمع ضد صهیونیستی بود.

کودک کشی باید تمام شود

فاطمه نبوی، دانش آموز اصفهانی است که برای حمایت از کودکان و دانش آموزان غزه به میدان امام حسین (ع) آمده، او درباره حضورش به خبرنگار مهر می‌گوید: من برای حمایت از کودکانی آمده‌ام که بی گناه کشته شده‌اند، باید کشتار کودکان تمام شود، این جنایت بزرگی است.

امروز فلسطین بجای سنگ موشک به دست دارد

علیرضا صدری نیز دانشجوی اصفهانی است، او نیز در خصوص حضورش در این تجمع مردمی می‌گوید: آمده‌ام تا ندای آزادی خواهی را سر دهم، صهیونیست باید بداند امروز دیگر فلسطین سنگ در دست ندارد، مردمان فلسطین امروز موشک در دست دارند و نابودی جنایتکاران اسرائیلی نزدیک است.

رژیم جعلی کودک کش را به رسمیت نمی‌شناسیم

مصطفی رضایی هم از کسبه بازار بزرگ اصفهان است، او که همراه با دیگر بازاریان کسب و کار را تعطیل کرده تا مرگ بر اسرائیل را همراه با دیگر اقشار اصفهان فریاد بزند به خبرنگار مهر می‌گوید: ما رژیم جعلی کودک کش را به رسمیت نمی‌شناسیم، این رژیم باید نابود شود و هر کاری از دستمان بربیاید را انجام خواهیم داد.

مردم اصفهان حضور حماسی خود را تا هنگامه اذان مغرب ادامه داده و با برپایی نماز جماعت برای نابودی اسرائیل دعا کردند.