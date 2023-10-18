دستگیری عامل قتل مسلحانه ۵ شهروند هرسینی توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: شب گذشته و در پی اطلاع از به قتل رسیدن پنج نفر از شهروندان در شهرستان هرسین با استفاده از سلاح گرم، نظر به اهمیت و حساسیت موضوع بلافاصله تیم‌هایی تخصصی از انتظامی شهرستان، پلیس‌های آگاهی و اطلاعات و امنیت عمومی استان پیگیری موضوع و شناسایی و دستگیری قاتل را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا با تشکیل اتاق وضعیت با استفاده از تمام امکانات فنی، اطلاعاتی و تخصصی موجود، تلاش و پیگیری مستمر و بدون وقفه شبانه روزی تیم‌های انتظامی حاضر و همچنین همکاری فنی یکی از دستگاه‌های امنیتی استان در کمتر از ۲۴ ساعت هویت قاتل و مخفیگاه وی در یکی از مناطق روستایی اطراف شهرستان هرسین شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: سرانجام ظهر امروز طی یک عملیات منسجم و مقتدرانه قاتل در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه سلاح کلت به همراه تعداد هفت عدد فشنگ جنگی از وی کشف شد.

سردار حاجیان با اشاره به اعتراف صریح متهم به ارتکاب قتل چهار نفر از اعضای خانواده و یکی از دوستان خود، تصریح کرد: علت و انگیزه متهم از ارتکاب قتل‌ها در دست بررسی است.

وی در خاتمه با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: کارکنان فراجا برای حفاظت از جان، مال و آبروی شهروندان با تمام وجود ایستاده‌اند و در این راه حتی از فدا کردن جان خود نیز هیچ ابایی ندارند