کرمانشاه تا ۱۰ روز آینده بارش باران موثری نخواهد داشت

علی محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بارش‌های پاییزی سال جاری، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌های کوتاه مدت تا ۱۰ روز آینده بارندگی چشمگیری برای استان مشاهده نشده و در نقاط مرتفع‌تر می‌توان شاهد بارش‌های پراکنده و خفیفی بود.

وی با تاکید بر اینکه برای هفته آینده پدیده قابل بیانی که حامل بارش‌های پاییزی باشد وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های بلند مدت بین ۵۵ تا ۷۰ درصد قابل استناد هستند اما بر این اساس بارش‌های نرمال‌تری برای پاییز و زمستان امسال ترسیم شده است.

زورآوند ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌های بلند مدت از نیمه دوم آبان ماه و اوایل آذرماه بارندگی‌های مناسب‌تر و بالاتر از حد نرمال پیش بینی شده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه به وضعیت دمای هوای در استان کرمانشاه نیز اشاره و خاطر نشان کرد: کاهش دمای هوا برای فردا تا یک درجه کاهشی خواهد بود اما در مجموع تا ۱۰ روز آینده با دمای هوای نسبتاً ثابتی روبه رو خواهیم بود.

وی در پایان عنوان کرد: دمای هوای شهر کرمانشاه برای بعد از ظهر ۲۳.۲ و در کمترین دما در شب گذشته ۷.۴ سانتیگراد ثبت شده، شهرستان سنقر به عنوان سردترین نقطه شب گذشته ۳.۲ درجه سانتیگراد را داشته و مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین نیز با ۳۰.۳ سانتیگراد گرم‌ترین دمای هوا را پشت سر می‌گذارد.