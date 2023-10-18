نفوذ سامانه ناپایدار جوی از نواحی غربی به خراسان رضوی

زهرا مبشری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز جوی نسبتاً پایدار در اکثر نقاط استان حاکم خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از بعدازظهر فردا (پنج‌شنبه) با نفوذ سامانه ناپایدار جوی از نواحی غربی به استان، شاهد افزایش ابرناکی و بارش به صورت رگبار باران با احتمال رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود.

وی گفت: بارش‌ها تا روز شنبه با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت.

مبشری نسب ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بیشترین حجم بارش طی بعدازظهر جمعه تا صبح شنبه و بیشتر در نیمه شمالی و شمال غرب استان با احتمال آب‌گرفتگی و ایجاد روان آب رخ دهد. همزمان با فعالیت این سیستم بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا پنجشنبه را صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد پیش بینی کرد.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نیشابور با کمینه دمای ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و صالح‌آباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۱۱ و ۲۲ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی داورزن ۷۹ کیلومتر بر ساعت و بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه هواشناسی خوشاب با ۱۰ میلیمتر گزارش شده است.