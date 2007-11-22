تفکر منزوی کردن زنان متحجرانه است

به گزارش خبرنگار مهردر مشهد، سید محمد خاتمی عصر امروز در جمع زنان اصلاح طلب خراسان رضوی اظهار داشت : تفکری که بعضا در برخی از اقشار جامعه مبنی بر عدم حضور و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان وجود دارد تفکری منزوی، تحجرگرایانه و غیر منطقی است.

وی گفت : زنان آگاه و همیشه در میدان نظام جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب حقانیت و موجودیت خود را در دوره هایی از جامعه به اثبات رسانده اند باید در برابر این امواج غلط و متحجرانه بایستند و مقاومت کنند.

رئیس بنیاد بین الملللی باران در خصوص حقوق مساوی زنان و مردان در جامعه خاطرنشان ساخت : آزادی مشروع زنان باید در قالب گفتمان دینی که همان گفتمان اصلاح طلبی است پیاده شود تا حضور آنان در عرصه های سیاسی جامعه حضوری فعال و پرشور باشد.

وی با تصریح بر اینکه در حال حاضر جامعه ما با مشکلات فراوانی مواجه است عنوان کرد : البته این مشکلات را اشخاص خاصی ایجاد نکرده اند بلکه از متن مشکلات سوء استفاده شده و یکی از این موارد مشکلات زنان در جامعه است.

خاتمی افزود : امروز قشری از زنان ما هنوز در سنتهای متحجرانه روستاها و شهرستانها از فقر فکری و فرهنگی و کمبود امکانات و تجهیزات رنج می برند.

رئیس مرکز بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها بیان داشت : نباید با زیاد کردن فاصله طبقاتی و حقوقی میان زنان و مردان حقوق قشر عظیم زنان جامعه را زیر پا گذاشت بلکه باید با تامین منابع و امکانات و مجموعه ای از حقوق به نفع زنان با در نظر گرفتن حقوق بیشتری برای آنان نقش خانوادگی آنان را نیز همراه با نقش اجتماعی تقویت کرد.

وی با تاکید بر انسجام تشکلهای غیر دولتی زنان و مشارکت فعال در انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان ساخت : زنان باید با قدرت و مشارکت بیشتر و نیز با آگاهیها و تفکرات خلاق و موثری که دارند به رای دادن صرف اکتفا نکنند و در کسب کرسیهای بیشتر مجلس هشتم تلاش کنند.



مشاور امور بانوان رئیس جمهور سابق نیز با اشاره به موضوع زنان در جامعه تصریح کرد : انگیزه ما در انتخابات و کسب کرسی و حضور در میدانهای سیاسی کسب قدرت و جاه طلبی نیست بلکه زنان با حضور فعال و تاثیرگذار خود در جامعه برای تضمین منابع و منافع ملی و نیز رسیدن جامعه به مشارکت و همبستگی بیشتر وارد این حوزه شده اند.

زهرا شجاعی ادامه داد : مجمع زنان اصلاح طلب توانسته با حداقل امکانات و تجهیزات در برخی از استانهای کشور در جهت همگرایی بیشتر زنان در انتخابات حرکت کند که در این راستا با مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظیر آن در جامعه بتواند از نظام جمهوری اسلامی و ارزشها و آرمانهای انقلاب و امام راحل حمایت نماید.