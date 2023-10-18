کشف ۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از خودروی ۴۰۵ در رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی احمدپور مواد مخدر و اعتیاد را ریشه بسیاری از جرایم، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: پیشرفت یک جامعه در تمام زمینه‌ها در گرو دو رکن اساسی امنیت و سلامت است.

وی با بیان اینکه در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اقدامات فنی صورت گرفته با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) صحت موضوع برای پلیس محرز و مشخص شد، متهم مورد نظر در حال انتقال مواد مخدر به گیلان است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از تحت نظر قرار دادن محورهای مواصلاتی و شناسایی خودرو پژو ۴۰۵ متهم در شهرستان رودبار خبر داد و گفت: این خودرو متوقف و در بازرسی از آن ۴۲ کیلو و ۷۶۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک و ۵۰۰ گرم ماده روان‌گردان شیشه و یک کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین کشف شد.

این مقام انتظامی به دستگیری متهم ۴۵ ساله و همدست ۳۸ ساله‌اش اشاره کرد و بیان داشت: این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.