وزارت دفاع از مجموعه های اقتدارآفرین برای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار کرد: امیدوارم هرچه زودتر جبهه مقاومت و جوانان فلسطینی بر این رژیم سفاک فائق بیایند و به فضل پروردگار متعال از شر این غدّه سرطانی به دست جبهه مقاومت و حمایت‌های نظام اسلامی هرچه زودتر خلاص شویم.

امام جمعه بندرانزلی با بیان اینکه قطعاً وزارت دفاع هم جایگاه برجسته و دستاوردهای بسیار خوبی دارد، اضافه کرد: وزارت دفاع از مجموعه‌های اقتدار آفرین و افتخار آفرین برای کشور است.

حجت الاسلام شمس الدین با اشاره به اینکه عقیدتی نقش مستقیم در جهت‌دهی و ایجاد انگیزه و ایمان قوی در نیروها دارد، ادامه داد: هر کدام از عزیزان در داخل و خارج از کشور خواهان فراوانی دارند و اگر رها کنند و بروند مورد اقبال قرار می‌گیرند اما اینکه با همه سختی‌ها، محدودیت‌ها، کمبودها و تحریم‌ها می‌مانند و این حرکت بسیار عظیم و توفنده را ایجاد می‌کنند نشان دهنده ایمان قوی آن‌ها است.

امام جمعه بندرانزلی تصریح کرد: همانطور که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری اهتمام داشتند و دارند عقیدتی بسیار مهم است و الحمدلله مجموعه‌های عقیدتی در نیروهای مسلح در این حوزه موفق هستند.