احتمال گسترش جنگ به سرتاسر منطقه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص حوادث اخیر در فلسطین و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی ادامه این روند را موجب گسترش جنگ به سراسر منطقه دانست.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما جنگ اسرائیل و فلسطین در چه جهتی پیش خواهد رفت؟ گفت: روزها و هفته‌های آینده در سرنوشت منطقه غرب آسیا بسیار مهم و سرنوشت ساز است. احتمال گسترش جنگ به منطقه وجود دارد. اگر جنایات جلاد تل‌آویو که بالاترین رتبه را در جنایت، آدم کشی و نسل کشی در طول تاریخ به خود اختصاص داده است قطع نشود، حوادث جدیدی در منطقه شکل می‌گیرد.

وی درباره موضع کشورهای اسلامی در این شرایط اظهار کرد: احتمال اینکه کشورهای اسلامی مرزهای خود را به روی داوطلبان جهان اسلام باز کنند وجود دارد و در پی آن جوانان انقلابی جهان اسلام که آرزوی شهادت در مقابل صهیونیست‌ها در دل آن‌ها موج می‌زند به کمک برادران و خواهران بی پناه خود در فلسطین خواهند شتافت.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره حمایت غربی‌ها از اسرائیل، علیرغم شعارهای حقوق بشری‌شان گفت: حماقت بزرگ بایدن و مکرون در این است که متوجه ابعاد حمایت‌های خود از نتانیاهو نیستند. آن‌ها باور نمی‌کنند که طوفان بزرگی در راه است و موجب پشیمانی آن‌ها خواهد شد. ماسکی که بر چهره حقوق بشری غربی بود یک شبه پاره شد. از این به بعد شعارهای حقوق بشری آمریکا چیزی جز یک شوخی تلخ نخواهد بود.