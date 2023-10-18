حمله حماس به سرزمین های اشغالی نقطه عطفی در تاریخ صهیونیست ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بزرگی روز چهارشنبه در همایش «حقوق شهروندی و ایثار» در تبریز، حمله و بمباران بیمارستانی که محل پناه کودکان و زنان غزه بود از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم و اظهار کرد: این حمله ناجوانمردانه چهره کریه و ذات وحشیگری صهونیست ها را نشان داد تا اذهان عمومی جهان بیش از پیش به کودک کشی این رژیم پی ببرند.

وی با تاکید بر اینکه از این پس امنیت در اسرائیل تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت، افزود: ۱۵ مهر ماه برابر با حمله حماس به سرزمین‌های اشغالی نقطه عطف در تاریخ صهونیست ها است که از این تاریخ به بعد با یک اسرائیل شکست خورده مواجهیم که ضربات بسیار مهلک از جبهه مقاومت متحمل خواهد شد.

بزرگی ادامه داد: در اثر تحولات روزهای اخیر ساختار ذهنی و روانی رژیم اسرائیل با حملات حماس بر هم خورده و از بین رفته است که طی روزها و ماه‌های آینده زخم‌های عمیق و جدی اشغالگران بیشتر نشان داده و خباثت‌های آنها برای افکار عمومی جهانیان نمایان‌تر می‌شود.

وی هشدار جدی رهبری درباره حملات و وحشیگری‌های رژیم اسرائیل را بسیار مهم و تأثیرگذار در معادلات جهانی دانست و یادآور شد: بر همین اساس بدون تردید اگر این حملات تداوم داشته باشد شاهد بیداری مقاومت در بین مسلمانان جهان خواهیم بود و این حرکت عمق بیشتری خواهد یافت.

بزرگی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در بین مسلمانان برای همیشه تاریخ زنده و پویاست، گفت: این فرهنگ اصیل و ناب اسلامی به معنی ذلت ناپذیر بودن مسلمانان است که نور معنویت امام حسین (ع) آن را در جهان گسترانده است.

وی طوفان الاقصی را عاملی مهم در از بین بردن اسطوره سازی مصنوعی و میمنه اسرائیل غاصب برشمرد و اظهار کرد: بدون تردید نابودی این رژیم منحوس و جعلی و آزادی قدس شریف از دست اشغالگران نزدیک است.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران از این سازمان به عنوان تضمین کننده حیات انقلاب اسلامی به فرموده رهبر معظم انقلاب یاد و اضافه کرد: این نهاد در کنار توجه به مسائل رفاهی و خدمات رسانی به جامعه هدف، باید نسبت به حرکت‌های معنوی نیز اقدام و برنامه ریزی کند.

بزرگی، گستردگی جامعه هدف ایثارگران را در نوع خدمات رسانی و بروز احتمالی برخی کمبودها مؤثر دانست و با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران با جامعه چهار میلیون و ۳۸۴ هزار و ۲۴۹ نفری مواجه است که در حال حاضر تعداد سه میلیون و ۶۳۱ هزار و ۶۰۹ در قید حیات هستند، گفت: این فراوانی جمعیت بیش از جمعیت بسیاری از کشورهای جهان و منطقه خلیج فارس است که رسیدگی به دغدغه‌های آنها بسیار زمان بر و مشکل خواهد بود.