به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عابدین خرّم درخصوص جنایت صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی آمده است:

"جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی بار دیگر ماهیت پلید و ضد انسانی آنان و حامیان شأن را برای جهانیان به نمایش گذاشت.

بمباران بیمارستان المعمدانی توسط صهیونیست‌های اشغالگر، نمایش چندباره سبعیت و خوی حیوانی آنان و حامیان شأن بوده و استانداردهای دوگانه آنان را در مواجهه با مقوله حقوق بشر به شکلی آشکار به جهانیان نشان داد.

عمق فجایع ضد بشری صهیونیست‌ها و هم پیمانان شأن به اندازه‌ای است که امروز در هیچ جای جهان، کشوری را نمی‌توان یافت که مردمش علیه جنایات و وحشی‌گری های صهیونیست‌های غاصب راهپیمایی اعتراض آمیز برگزار نکنند.

اینجانب ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست‌های خونخوار در فلسطین عزیز، اعلام عزای عمومی به این مناسبت در کشور عزیزمان را گامی در راستای تلاش برای همدردی و همراهی عملی با مردم مظلوم غزه می‌دانم و معتقدم که صهیونیست‌ها در آتش خشم فلسطینیان و امت اسلامی فرو خواهند شد غلطید.

از این رو، انتظار می‌رود که همه ملت‌های آزاده و مستقل جهان نیز به تبعیت از حمایت ایران اسلامی از مظلومان جهان و در رأس آنها فلسطین عزیز، ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست‌های غاصب، اقدامات عملی برای متوقف کردن آن بردارند.

بدون شک ناتوانی و زبونی رژیم غاصب صهیونیستی در مقابله با جبهه مقاومت و روی آوردن آن به کشتار مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین با ابزار آلات جنگی، صفحه دیگری بر کتاب قطور جنایات، سبعیت و وحشیگری صهیونیست‌ها خواهد افزود".