به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی آذربایجان شرقی آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

«وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»؛ (اما ظالمان، هیزمِ آتشِ دوزخند). ﴿۱۵/ الجن﴾

با کمال تأسف و تأثر شدید، مطلع شدیم که بار دیگر یزیدیان زمانه دیشب عاشورای دیگری در کربلای غزه رقم زدند و مردم مظلوم و بی پناه فلسطین را در بیمارستان المعمدانی با انواع بمب‌ها و موشک‌هایی که هدیه شیطان بزرگ به رژیم کودک کش صهیونیستی است به خاک و خون کشیدند. در این رویداد خونین، بار دیگر کودکان معصوم و پیران و زنان و مردان بی دفاع مظلومانه جان باختند.

اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی آذربایجان شرقی و فعالان قرآنی استان، این جنایت هولناک را شدیداً محکوم می‌کنند. رژیم جعلی صهیونیستی بداند که با این جنایت وحشیانه، با دست خود طومار این حکومت وحشی را درهم پیچیده است.

یقیناً خون‌های پاکی که در این جنایت فجیع بر زمین ریخته شد، موجب بیداری افکار عمومی در جهان خواهد شد و تمام مسلمانان جهان با یک حرکت جهادی چنان درسی به اربابان این دولت جعلی خواهند داد که در تاریخ برای همیشه ثبت خواهد شد.

کجایند مدعیان روشنفکری که با سکوت خود لال گشته‌اند. کجایند مدعیان حقوق بشر که چشمانشان از دیدن این جنایت‌ها کور شده است. آیا زمان آن نرسیده است تا اندیشمندان جهان لبیک‌گوی کلام امیرالمؤمنین (ع) باشند و به عهد و پیمان خود وفا کنند و در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند.

«وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَی اَلْعُلَمَاءِ أَلاَّ یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ» خداوندا ظهور مولانا صاحب الزمان (عج) را برسان تا با حکمرانی آن حضرت، نابودی رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی و همه ظالمان جهان تحقق یابد.

و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون

اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی آذربایجان شرقی