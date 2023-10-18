خروش عظیم مردم استان سمنان/ فلسطین تنها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ اعتراضی مردم استان سمنان در شهرهای مختلف همزمان با بعد از ظهر چهارشنبه با حضور پرشور اقشار و آحاد مختلف جامعه از زن و مرد و پیر و جوان، دانشجو، طلبه، دانش آموز، کارمند و کارگر و… برگزار شد.

این گردهمایی اعتراضی با حضور پرشور مردم سمنان در میدان سعدی برگزار شد و در شهرستان‌های دامغان، مهدیشهر، سرخه و آرادان و دیباج و… نیز تجمعات مشابهی برگزار شد تا بار دیگر مردم استان سمنان نشان دهند که پشتیبان مردم مظلوم فلسطین هستند.

پخش و اجرای زنده سرودهای ضد استکباری، قرائت بیانیه نهادهای مختلف، شعارهای ضد استکباری و اعلام همبستگی مردم استان سمنان با فلسطین در زمره بخش‌های قبل توجه این مراسم در نقاط مختلف استان بود.

صبح امروز هم مردم شاهرود و بسطام تجمع انزجار خود را از جنایت‌های رژیم سفاک صهیونیستی برگزار کردند همچنین دانش آموزان استان سمنان صبح امروز به صورت یکپارچه همدلی خود را با نوجوانان فلسطینی به خصوص مردم غزه، نشان دادند.

حضور مردم سمنان تا حدی گسترده بود که برای دقایقی آنتن صداسیمای ملی را نیز برای پخش زنده، به خود اختصاص داد.

مردم با همراه داشتن تصاویری از شهید سلیمانی، امامین انقلاب، سید حسن نصرالله و شهدای فلسطینی و همچنین تراکت‌های مزین به شعارهای ضد استکباری مانند مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، یاد شهدای فلسطین و حمله شب گذشته به بیمارستانی در غزه را گرامی نگه داشتند.

امروز ساعت ۱۷:۳۰ در میامی و در مسجد جامع این شهر نیز تجمع محکومیت جنایت‌های رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل برگزار شد و مردم شعارهای ضد استکباری سر دادند.