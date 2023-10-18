نابودی سرانجام حتمی اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابولفضل احمدی عصر چهارشنبه در تجمع بزرگ اعلام انزجار مردم شهرکرد از جنایات اسرائیل و حمایت از ملت مظلوم فلسطین در میدان امامزادگان دو خاتون اظهار کرد: جنایت‌های رژیم صهیونیستی در طول سال‌ها، خون به دل مسلمانان کرده است اما حرکت جبهه مقاومت پیروزی‌های بسیاری فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با حمله به برخی کشورهای عربی و اشغال اراضی جایگاه خود را تثبیت می‌کند، همچنین با تقویت بازدارندگی، هشدار، توسعه قلمرو جنگ به میدان دیگر کشورها و با صیانت از همه شهرک‌نشینان امنیت را به صهیونیست‌ها القا کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری افزود: اما این چهار رکن در عملیات طوفان الاقصی شکسته شد و حمله‌های وحشیانه و کور برای این است که بتواند شکست مفتضحانه را جبران کند.

احمدی بیان داشت: استکبار جهانی بداند این اقدام رژیم صهیونیستی حرکتی مذبوحانه، ذلیلانه، خبیثانه و بزدلانه است که عواقب آن به خودشان باز می‌گردد و مطمئن باشید امت اسلامی با وحدت و انسجام و با اتکا به قدرت لایزال الهی طومار این شر مطلق را در هم می‌پیچد.

وی یادآور شد: اگر تمام جبهه مقاومت برای معرفی خباثت رژیم صهیونیستی به دنیا بسیج می‌شدند نمی‌توانستند به این خوبی که خودشان این کار را کردند موفق باشند امروز این جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی به همه دنیا و به ملت‌های آزاده و مظلومین نشان داد که این رژیم ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی انسانی در مسائل و قوانین بین‌المللی که هیچ، ابتدایی‌ترین مسائل را در مورد کودکان و زنان مجروح رعایت نمی‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: شب گذشته دنیا شاهد تکه تکه شدن زنان، مردان و کودکان فلسطینی به دست جلادان صهیونیست بودند اما مطمئنیم به فضل خدا این ظالمان نابود می‌شوند.