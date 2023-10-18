رژیم صهیونیستی از ناتوانی کودک می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین، عصر چهارشنبه در تجمع مردم گرگان اظهار کرد: امروز مردم غیور غزه در پی شهادت عزیزان خود نه تنها گلایه‌ای ندارند بلکه به سراغ دیگر خانواده شهدا می‌روند و به یکدیگر تبرک می‌گویند و اینها همان ملت ادامه دهنده راه زینب کبری (س) هستند که عصر عاشورا و در روز یازدهم محرم در مقابل یزید ایستاد و فرمود ما جز زیبایی چیز دیگری ندیده‌ایم.

وی افزود: مردم مقاومت معتقدند اگر چه امروز عزیزان مان از ما گرفته می‌شوند اما دشمن کور است و نمی‌تواند این زیبایی‌ها را ببیند چرا که ما امیدوار به وعده‌های خداوند متعال هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه در برخی از جاها برخی افراد گمان می‌کردند که وعده خدا محقق نخواهد شد، گفت: بنده مؤمن خدا هیچ گاه در هیچ شرایطی از لطف خداوند نا امید نمی‌شود و اینجاست که خداوند می‌فرماید آماده باشید که نصرت و فتح خداوند به سراغ شما خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: همان گونه که آتش نمرود جبهه حق را از بین نبرد و ابراهیم را نسوزاند امروز نمرودها و فرعونی های زمان هم هیچ غلطی نخواهند کرد.

ملت‌های مقاوم دنیا خط مقاومت را از ملت غیور ایران آموختند

گرزین با اشاره به اینکه ملت‌های مقاوم دنیا خط مقاومت را از ملت غیور ایران آموختند، افزود: سال گذشته افرادی که تنها نوک بینی خود را می‌دیدند و به وعده‌ها پوشالی غرب و غرب زده‌های داخلی دل خوش کرده بودند گمان می‌کردند کار انقلاب اسلامی دیگر تمام شده است، اما آنها باید بدانند که این انقلاب ریشه در قیام ابراهیم، نوح، اسماعیل نبی و پیامبر اسلام دارد و هیچ گاه از بین نخواهد رفت و ما امروز داریم پیروزی جبهه مقاومت را جشن می‌گیریم.

وی یادآور شد: اگر امروز رژیم صهیونیستی غاصب با بمب‌های چند تنی در حال کشتن بچه‌های شیر خوار هستند این نشان از اوج شکست، نا امیدی و ناتوانی آنها است و دیگر توان روبرو شدن با حزب الله و حماس را ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: طی یک سال گذشته دشمن تا دندان مسلح همه ثروتمندها، تجار و هنرمندان کشورهای مختلف را جمع کردند به خیال اینکه می‌توانند انقلاب اسلامی را به زانو در بیاورند و جمهوری اسلامی ایران را تجزیه کنند اما مردم ولایت مدار ایران در طول این یک سال کاری کردند که نه تنها خواب آنها آشفته شد بلکه در یک اقدام مقتدرانه حماسی و هوشمندانه صفحه را طوری دیگر ورق زدند.