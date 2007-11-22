درخواست حزب بوتو از اعضای خود برای معرفی نامزد انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران در لندن گفت: ژنرال پرویز مشرف به من تاکید کرده است که همه تلاش خود را برای برداشتن حالت فوق العاده در زمان مقرر جهت برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه انجام خواهد داد و از مسئولیت های نظامی خود در نزدیکترین زمان ممکن صرف نظرخواهد کرد.



براون با اشاره به اینکه چهارشنبه شب با مشرف تلفنی گفتگو کرده است، افزود: من از اقدامات آغاز شده برای بازگرداندن اوضاع پاکستان به روند طبیعی آن بویژه اعلام زمان انتخابات قانونگذاری در نهم ماه مارس استقبال می کنم.



در همین حال، حزب مردم پاکستان به ریاست بی نظیر بوتو امروز به اعضای خود اجازه داد تا نامزدهای خود را برای انتخابات قانونگذاری آتی این کشور معرفی کنند اما درعین حال هشدار داد که شاید به تحریم این انتخابات متوسل شود.



به گزارش خبرگزاری مهر، فرحه الله بابار سخنگوی بوتو به خبرگزاری فرانسه گفت که حزب مردم پاکستان به اعضای خود اجازه معرفی نامزدهای خویش را پیش از پایان مهلت برای انتخابات آتی می دهد

وی در عین حال افزود که مشارک حزب مردم در انتخابات در نهایت در گرو تصمیم آتی برآمده از توافق مشترک میان مجموعه احزاب مخالف خواهد بود که همچنان درباره تحریم انتخابات در صورت عدم توقف حالت فوق العاده در پاکستان دچار اختلاف نظر هستند.

بابار گفت: اگر همه احزاب (مخالف) تصمیم به تحریم انتخابات بگیرند، حزب مردم نامزدهای خود را پس خواهد گرفت.



برپایه این گزارش، مخالفان و سازمانهای دفاع از حقوق بشر معتقدند که باقی ماندن حالت فوق العاده در پاکستان با برگزاری انتخابات سالم و آزاد مغایریت دارد.