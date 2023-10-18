عیادت رییس فدراسیون فوتبال از پورعلی گنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال عصر امروز با حضور در بیمارستان ضمن عیادت از مرتضی پورعلی گنجی، با وی دیدار و گفت و گو کرد.

تاج ابراز امیدواری کرد که این مدافع ارزشمند با طی دوره درمان، هر چه سریع‌تر شرایط بازگشت به میدان را پیدا کند. علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی در این دیدار آخرین وضعیت آسیب دیدگی پورعلی گنجی را برای رئیس فدراسیون فوتبال تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت شدید پورعلی گنجی در جریان بازی اخیر تیم ملی ایران مقابل قطر باعث غیبت او در جام ملت‌های آسیا و ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور شد.