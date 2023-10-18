اعزام ۳۰ بانوی ووشوکار قم به مسابقات لی چوان قهرمانی ایران

جواد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لی چوان قهرمانی ایران در بخش زنان در حالی برگزار می شود که ۳۰ بانوی ووشوکار قمی نیز به این مسابقات اعزام شدند.

رییس هیات ووشو استان قم افزود: رقابت‌های ووشو سبک لی چوان قهرمانی ایران از امروز تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود و تیم منتخب بانوان قم نیز متشکل از ۳۰ ووشوکار در هر دو بخش تالو و ساندا در چهار رده سنی در این پیکارها به میدان می رود.

محمد زاده اعضای تیم ساندا قم را به شرح زیر اعلام کرد:

نونهالان: محیاسادات حسینی، سودا کامرانی، ستاره عباسی

نوجوانان: عسل نجاتی، ستایش محققی

جوانان: فاطمه نوبهاری، زهرا قاسمی، ملیکا یوسفی، الهه کاظمی

بزرگسالان: ریحانه سلمان‌پور، نازنین وثیقی

سرمربی: فاطمه سلیمانی

داور اعزامی ساندا : الهام جلیلی

اعضای تیم تالو قم

نونهالان: زینب‌سادات طباطبایی، مهرانا شجری، عارفه غفوری، ملینا محمودآبادی، سارا محمدی، فاطمه حسینی، زهرا میرزایی، غزل همافر دارابی

نوجوانان: فاطمه‌زهرا میری، فاطمه رضایی، نیایش قمری، هما ابراهیمی، یلدا ملک‌محمدی، نیایش جعفری

جوانان: ثنا ایلکی، زینب کدیور، مهدیس رستمی

بزرگسالان: صبا حسین‌زاده، فاطمه غفوری، مریم دستجرد فراهانی

مربی: مینو حاصلی

داور اعزامی تالو: بتول‌السادات رفیعی‌پور