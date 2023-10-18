اعزام ۳۰ بانوی ووشوکار قم به مسابقات لی چوان قهرمانی ایران

جواد محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لی چوان قهرمانی ایران در بخش زنان در حالی برگزار می شود که ۳۰ بانوی ووشوکار قمی نیز به این مسابقات اعزام شدند.
رییس هیات ووشو استان قم افزود: رقابتهای ووشو سبک لی چوان قهرمانی ایران از امروز تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود و تیم منتخب بانوان قم نیز متشکل از ۳۰ ووشوکار در هر دو بخش تالو و ساندا در چهار رده سنی در این پیکارها به میدان می رود.
محمد زاده اعضای تیم ساندا قم را به شرح زیر اعلام کرد:
نونهالان: محیاسادات حسینی، سودا کامرانی، ستاره عباسی
نوجوانان: عسل نجاتی، ستایش محققی
جوانان: فاطمه نوبهاری، زهرا قاسمی، ملیکا یوسفی، الهه کاظمی
بزرگسالان: ریحانه سلمانپور، نازنین وثیقی
سرمربی: فاطمه سلیمانی
داور اعزامی ساندا : الهام جلیلی
اعضای تیم تالو قم
نونهالان: زینبسادات طباطبایی، مهرانا شجری، عارفه غفوری، ملینا محمودآبادی، سارا محمدی، فاطمه حسینی، زهرا میرزایی، غزل همافر دارابی
نوجوانان: فاطمهزهرا میری، فاطمه رضایی، نیایش قمری، هما ابراهیمی، یلدا ملکمحمدی، نیایش جعفری
جوانان: ثنا ایلکی، زینب کدیور، مهدیس رستمی
بزرگسالان: صبا حسینزاده، فاطمه غفوری، مریم دستجرد فراهانی
مربی: مینو حاصلی
داور اعزامی تالو: بتولالسادات رفیعیپور
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