تلاش برای اجرای پروژه تامین آب نوسود و روستاهای تابعه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح‌های آبرسانی به روستاها به ویژه روستاهای مناطق محروم یکی از برنامه‌های موفق و عملیاتی دولت سیزدهم است که توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در حال انجام است.

تأمین آب نوسود و روستاهای تابعه از چشمه بل با اجرای چند ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره آب و خط انتقال از طریق جاده قدیم نودشه به طرف نوسود و روستاهای همجوار در شهرستان پاوه یکی از این پروژه‌ها است که اکنون در حال اجرا است.

بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدیدهای حوزه معاونت عمرانی فرمانداری از روند اجرای پروژه با قدردانی از تلاش‌های قرارگاه نجف اشرف و عوامل و دست اندرکاران اجرایی پروژه به خاطر کیفیت مطلوب اجرا تسریع در اتمام پروژه را تا پایان سال جاری خواستار شدند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پاوه همچنین طی بازدید دیگری از مخازن در حال احداث و خط انتقال آب هانی کوان به پاوه خواستار توجه و اهتمام به رفع نواقصات و جلوگیری از پرتی آب در مسیر و اتمام مخازن برای تأمین آب شرب پایدار پاوه و مناطق الحاقی شدند.