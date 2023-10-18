تقویت فرهنگ رضوی در نجات بشریت نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سعیدی زاده عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین همایش‌ملی علمی و پژوهشی اخلاق و سبک زندگی ایرانی اسلامی اظهار داشت: اکنون جامعه نیازمند معنویت و اخلاق است و جهان تشنه معارف ناب توحیدی و سبک زندگی اسلامی است.

وی امام رضا (ع) را منبع فیض الهی معرفی کرد و افزود: نیاز است معارف امام رضا (ع) در گذر زمان و حوزه‌های مختلف زندگی بشر جاری شود و در راستای رفع تمام مشکلات از این ظرفیت بهره گیری کرد.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) عنوان کرد: تقویت فرهنگ رضوی در نجات بشریت و افزایش محبین اهل بیت (ع) نقش کلیدی دارد که باید مدنظر ویژه باشد.

سعیدی زاده از رسانه‌ها به عنوان مهمترین ابزار جنگ بین‌قدرت‌ها در دنیا یاد کرد و گفت: برگزاری همایش علمی پژوهشی و اخلاق و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی برای نخستین بار مجوز دریافت کرد که عملکرد قابل قبولی داشت و از ۴۵ مقاله ارسالی ۱۶ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.