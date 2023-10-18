به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست با مدیران و دست‌اندرکاران راه و شهرسازی استان خوزستان بر لزوم کار و تلاش در اقصی نقاط استان در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت شهروندان تاکید و بیان کرد: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین بخش قابل توجهی از زمین مورد نیاز برای طرح‌های ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان تا پایان پاییز امسال انجام شود.

وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که نیاز است در دستور کار قرار گیرد، توسعه دولت الکترونیک و سیستم‌های هوشمند است تا مراجعات غیرضروری شهروندان به دستگاه کاهش یافته و موجب تسهیل روند انجام امورات مربوط به ارباب رجوع شود.

حسینی محراب اظهار کرد: در مواردی که نیاز به مجوز راه و شهرسازی برای طرح‌هایی است تا موجب تولید و رونق صنایع می‌شود، حمایت لازم صورت گرفته و تا جایی که امکان‌پذیر است با نگاه باز به قوانین نگاه شود.