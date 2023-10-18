  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

استاندار خوزستان تاکید کرد؛

زمین برای طرح‌های مسکن در خوزستان تا پایان پاییز امسال تامین شود

زمین برای طرح‌های مسکن در خوزستان تا پایان پاییز امسال تامین شود

اهواز- استاندار خوزستان گفت: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین بخش قابل توجهی از زمین مورد نیاز برای طرح‌های ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان تا پایان پاییز امسال انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست با مدیران و دست‌اندرکاران راه و شهرسازی استان خوزستان بر لزوم کار و تلاش در اقصی نقاط استان در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت شهروندان تاکید و بیان کرد: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین بخش قابل توجهی از زمین مورد نیاز برای طرح‌های ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان تا پایان پاییز امسال انجام شود.

وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که نیاز است در دستور کار قرار گیرد، توسعه دولت الکترونیک و سیستم‌های هوشمند است تا مراجعات غیرضروری شهروندان به دستگاه کاهش یافته و موجب تسهیل روند انجام امورات مربوط به ارباب رجوع شود.

حسینی محراب اظهار کرد: در مواردی که نیاز به مجوز راه و شهرسازی برای طرح‌هایی است تا موجب تولید و رونق صنایع می‌شود، حمایت لازم صورت گرفته و تا جایی که امکان‌پذیر است با نگاه باز به قوانین نگاه شود.

کد مطلب 5915782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صدام حمدانیان پور IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ،بنده دارای ۷ فرزند هستم،اجاره نشستم،نه زمین دارم نه خونه دارم نه ماشین دارم،چرا به من زمین تعلق نمیگیره،رفتم نام نویسی کردم،ولی نتیجه نگرفتم،ممنونم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها