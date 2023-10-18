به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عرفانیفر بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست بررسی سیاستهای اقتصادی استانداری خوزستان در زمینه بازرگانی و جذب سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: با توجه به همسایگی استان خوزستان با عراق، وجود دفاتر تجاری استان در این کشور بسیار ضروری و مهم است که مجوز ۲ دفتر در بصره و اربیل در مراحل پایانی است.
وی همچنین وجود دفتر تجاری استان خوزستان در بصره را در راستای انجام کارهای تجاری ضروری خواند و گفت: استان اصفهان با وجود این فاصله یک دفتر تجاری در بصره دارد اما خوزستان از وجود این ظرفیت بیبهره است که تلاش میشود این اتفاق به زودی به نتیجه برسد.
عرفانیفر در ادامه تبدیل شدن خوزستان به هاب اقتصادی و تجاری منطقه را از جمله هدفگذاری مدیریت عالی استان در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان در حالی برگزار خواهد شد که جذابیتهای سرمایهگذاری استان احصا و به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی حاضر در این همایش معرفی میشوند.
وی در ادامه تغییر نگرش نسبت به مقوله کار، اشتغال و تجارت در خوزستان را ضروری دانست و گفت: بخش زیادی از مردم این استان تمایل به مشاغلی دولتی دارند در حالی که زمانه ایجاد شغل توسط دولت گذشته است.
مشاور استاندار خوزستان تاکید کرد: دنیا به سمت استارتاپها و کارآفرینی در حرکت است و این موضوع در کشورهای زیادی به فرهنگ تبدیل شده که باید در خوزستان فرهنگ کارآفرینی بیش از پیش تبیین شود.
عرفانی تاکید کرد: موضوع مدرسه کسب و کار، استارتاپها و کارگاه خلاقیت کسب و کار ویژه کودکان و نوجوانان باید مورد توجه قرار گیرد تا آینده سازان کشور در این مسیر به توسعه و پیشرفت کشور کمک کنند.
عرفانیفر به مشکلات موجود در پایانه مرزی چذابه شامل نبود بارانداز مناسب، نبود نظارت بر صادرات برخی محصولات، قاچاق کالا و سوخت، نبود امکانات مناسب برای کارگران، بازرگانان و رانندگان فعال در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: از این دست مشکلات در پایانههای مرزی زیاد است که این مشکلات گام به گام در حال رفع شدن هستند.
راهاندازی مرکز مدیریت صادرات در خوزستان
وی از جمعآوری بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان استان خبر داد و تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ شرکت تولید کننده فعال با محصول با کیفیت در استان وجود دارد که محصول بخش زیادی از این شرکتها دارای قابلیت صادرات است.
مشاور استاندار خوزستان به اشاره به تدوین اطلس تجاری استان افزود: این اطلس در حال جمعآوری است که اطلاعات جامع و کامل ظرفیتهای اقتصادی استان را در برمیگیرد.
وی از راهاندازی مرکز مدیریت صادرات یا Export Management Company) EMC) در خوزستان خبر داد و تاکید کرد: به دنبال راه اندازی این مرکز در استان هستیم و از کسانی که تمایل به راهاندازی این مراکز دارند، حمایت خواهد شد.
عرفانیفر بیانکرد: نخستین مرکز مدیریت صادرات حدود هفت سال پیش در تهران ایجاد شد؛ این مراکز شناسایی و مطالعه بازارها، مارکتینگ کالا، برندینگ کالا و رشد کسب و کار را در برعهده دارند.
وی ادامه داد: خلأ وجود مراکز مدیریت صادرات در خوزستان بسیار احساس میشود، اگر مراکز مدیریت صادرات در استان وجود داشته باشند شاهد تسهیل بهتر تجارت خارجی خواهیم بود.
مشاور استاندار خوزستان بر تمرکز بر بازارچههای مرزی و ایجاد این بازارچهها در استان اشاره کرد و گفت: بازارچههای مرزی مکانی برای کمک به اقتصاد محلی هستند که در آن خریدار خارجی بدون نیاز به ویزا محصولات لازم را خریداری میکند.
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