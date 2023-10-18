سرهنگ محمد روهنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و با توجه به گزارشات و اخبار واصله مردمی و سرقت‌های خُرد در شهرک سلمان فارسی، مأموران پلیس آگاهی ظرف ۲۴ ساعت گذشته این طرح را به مرحله اجرا گذاشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی سارقان شدند، تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه چهار سارق سابقه‌دار را در محل پاتوقشان در محله شهرک سلمان فارسی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی سیم و کابل مخابراتی و موتور کولر سرقتی کشف و ضبط کردند.

روهنا با اشاره به اینکه متهمان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه جرم و ناهنجاری، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.