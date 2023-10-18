به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مو موندی امروز چهارشنبه در مراسم آئین تجلیل سی و هفتمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی، اظهار داشت: مهم‌ترین تغییر فرهنگی در دنیا، تغییر در غذا است. ۴۰ درصد مردم دنیا غذایی مصرف می‌کنند که از خارج وارد کشورشان می‌شود.

جهان ۷۵ درصد تنوع ژنتیکی در محصولات کشاورزی را از دست داد

وی ادامه داد: رژیم غذایی ۷۶ درصد مردم جهان، تقریباً از یک استاندارد غذایی تبعیت می‌کنند. ۶۰ درصد انرژی و کالری موردنیاز مردم از چهار محصول گندم، ذرت، برنج و سویا به دست می‌آید.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، اظهار کرد: پنج کشور دنیا، ۶۵ درصد تولید گندم جهان را بر عهده دارند، ۷۵ درصد تولید برنج نیز در اختیار پنج کشور است.

مو موندی، ادامه داد: ۷۶ درصد تولید ذرت در اختیار چهار کشور و ۸۶ درصد سویای جهان در اختیار سه کشور در دنیا قرار دارد.

وی گفت: از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد، جهان ۷۵ درصد تنوع ژنتیکی در محصولات کشاورزی را ازدست‌داده است.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، افزود: کنترل ۹۰ درصد تجارت غلات دنیا در اختیار چهار شرکت است و ۶۶ درصد از مواد شیمیایی کشاورزی همچون کود، سم و… در اختیار شش کشور قرار دارد و یک شرکت کنترل ۵۳ درصد بذور دنیا را بر عهده دارد.

مو موندی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تولید مرغ نیز گریز زد و تصریح کرد: چهار شرکت، ۹۹ درصد کنترل بازار مرغ در جهان را برعهده دارند و ۷۵ درصد کشتارگاه‌های شرکتی و کارخانه‌ها بسته‌بندی در اختیار چهار شرکت قرار دارد.

وی اظهار کرد: امنیت غذایی، پایه اصلی امنیت سیاسی هر کشوری است و باید برای تولید غذا در درون کشور تمام تلاش و اقدامات خود را به کار گیریم.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، افزود: در وهله اول بایستی مواظب منابع طبیعی پایه مثل آب، خاک، مواد ژنتیکی و… باشیم و با بهره‌وری و استفاده از منابع انسانی به بهترین تولید دست پیدا کنیم.

دانش و فناوری‌های جدید در مزارع پیاده شود

مو موندی، گفت: باید برنامه‌پذیر باشیم و به یک توافق علمی برای رعایت الگوی کشت به‌عنوان میثاق علمی برسیم، زیرا دانش و تجارب سنتی و قدیمی دیگر جوابگو نیست و در حال حاضر کشاورزی دانش‌بنیان و نوآور به ارتقا و کیفیت تولید کمک می‌کند.

وی ادامه داد: امنیت غذایی، منابع آب‌وخاک در اختیار ۵.۲ میلیون کشاورز است که ۱۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و این در حالی است که حیات‌وممات ۸۵ درصد جمعیت در دست این تعداد کشاورز است.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، تصریح کرد: برای رسیدن به امنیت تولید و امنیت غذا، تولید باکیفیت و… مسئولیت حمایت، پشتیبانی، پاسخ به نیاز کشاورزان و بهره‌برداران و… بر عهده دستگاه‌های دولتی مرتبط است.

مو موندی، افزود: اما این در حالی است که نخبگان بخش کشاورزی نیز لازم است تا برنامه‌های معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرند و دانش و فناوری‌های جدید را در مزارع پیاده کنند و آنها را به سایر کشاورزان انتقال دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های کسب شده توسط جهاد کشاورزی لرستان گریزی زد و گفت: لرستان در بخش کشاورزی یکی از استان‌های پیشرو در کشور است و در طی این یکی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از رتبه‌ها و رکوردها را تغییر و ارتقا دهد.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، بیان کرد: کسب این موفقیت‌ها مرهون برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و… مجموعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، توصیه کارشناسان، نظارت، بازرسی و… به‌موقع است.

مو موندی، عنوان کرد: کشاورزی در لرستان نویدبخش آینده‌ای درخشان و توسعه‌یافته است که می‌تواند سکان‌دار تأمین تولیدات باکیفیت در لرستان و رفع نیازهای سایر استان‌های دیگر باشد.