رفع نگرانی درباره سبک زندگی و اخلاق کاربردی رضوی مدنظر ویژه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین همایش ملی علمی و پژوهشی اخلاق و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی در اراک از امام رضا (ع) به عنوان کانون صدور محبت و معنویت یاد کرد و افزود: تقویت سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ رضوی باید به عنوان الگویی برجسته در اولویت تمام ارگان‌های فرهنگی قرار گیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: دردناک‌تر از جنایات صورت گرفته در غزه، وجود قربانیان فکری و فرهنگی به واسطه عملیات برخی از رسانه‌ها است که توجه به جهاد تبیین مورد توجه جدی قرار گیرد.

امامی تاکید کرد: نگرانی‌هایی از سبک زندگی و اخلاق کاربردی وجود دارد که سبب پیچیده‌تر شدن و نفوذ فناوری در زندگی شده که رفع آن باید دستور کار ویژه باشد.