به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده، با وزیر خارجه تونس دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان از موضع قوی تونس در حمایت از فلسطین تقدیر کرد. وی افزود اقدامات افراط گرایانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، گزینه دیگری غیر از واکنش و توسل به مقاومت در مقابل ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت قرار نداد.

امیرعبداللهیان اظهار امیدواری کرد که نشست امروز کشورهای اسلامی بتواند نقطه پایانی بر جنایات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی بگذارد.

امیرعبداللهیان در ادامه در خصوص روابط دوجانبه نیز گفت: خرسندیم که انگیزه‌های بسیار خوبی نزد دو دولت برای توسعه روابط دوجانبه وجود دارد. وی افزود، فرصت‌های زیادی پیش روی ماست و باید بتوانیم روابط خوب سیاسی را به حوزه‌های اقتصادی و تجاری و علم و فناوری نیز توسعه دهیم.

وزیر امور خارجه تونس نیز با اظهار خرسندی از این دیدار گفت ما حمایت از قضیه فلسطین را حمایت از قضیه حق می‌دانیم. وی با اشاره به نگاه مشترک دو کشور در حمایت از قضیه فلسطین گفت، استمرار شرایط جاری در غزه و تداوم حملات رژیم صهیونیستی می‌تواند کل منطقه را تحت تأثیر خود قرار دهد.

وزیر امور خارجه تونس در خصوص روابط دوجانبه با اشاره به قدیمی و ریشه دار بودن روابط ایران و تونس گفت، لازم است برای توسعه روابط دو کشور در تمام زمینه‌ها تلاش کنیم. وی افزود آماده توسعه روابط در تمام زمینه‌های مورد علاقه در چارچوب منافع مشترک هستیم.

دو وزیر به طور متقابل از یکدیگر برای سفر دوجانبه دعوت به عمل آوردند.