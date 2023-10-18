به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با آقای جیحون بایرامف وزیر خارجه آدربایجان دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، جنایات روزهای اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی در غزه بویژه حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی را مصداق عینی نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت، لازمست از سوی کشورهای اسلامی پیامی متحد و قوی به رژیم یادشده و حامیان آن ارسال شود.

آقای جیحون بایرامف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز با اظهار نگرانی کشورش نسبت به تحولات جاری در غزه، خواستار تلاش همه طرف‌ها بمنظور توقف کشتار و خونریزی در غزه شد.

در این دیدار برخی از موضوعات مورد علاقه دوجانبه از جمله تحولات قفقاز و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور مورد توجه و تبادل نظر قرار گرفت و بر تسریع در اجرای توافقات انجام شده در ارتباط با همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقل تاکید شد.