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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲:۰۵

دیدار و گفت‌و گوی امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه آذربایجان

دیدار و گفت‌و گوی امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه آذربایجان

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با جیحون بایرامف وزیر خارجه آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با آقای جیحون بایرامف وزیر خارجه آدربایجان دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، جنایات روزهای اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی در غزه بویژه حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی را مصداق عینی نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت، لازمست از سوی کشورهای اسلامی پیامی متحد و قوی به رژیم یادشده و حامیان آن ارسال شود.

آقای جیحون بایرامف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز با اظهار نگرانی کشورش نسبت به تحولات جاری در غزه، خواستار تلاش همه طرف‌ها بمنظور توقف کشتار و خونریزی در غزه شد.

در این دیدار برخی از موضوعات مورد علاقه دوجانبه از جمله تحولات قفقاز و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور مورد توجه و تبادل نظر قرار گرفت و بر تسریع در اجرای توافقات انجام شده در ارتباط با همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقل تاکید شد.

کد مطلب 5915878

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