استانداردها در تولیدات بومی استان بوشهر رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنجشنبه در همایش استاندارد در بوشهر با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت در راستای شکست رژیم کودک کش اسرائیل اظهار داشت: امروز شاهد ظهور و بروز بیش از پیش خوی وحشیگری این رژیم در قتل عام کودکان، زنان و جوانان مظلوم و بی دفاع هستیم که نقطه اوج آن هدف قرار دادن بیمارستان بود که با قوانین جنگ و روح انسانیت سازگاری ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: سکوت در مقابل این جنایات جایز نیست و باید در هر جایگاهی چهره کثیف این رژیم جعلی به جهانیان معرفی شود.

پورات با گرامیداشت هفته استاندارد و تقدیر از زحمات مدیر و کارکنان مجموعه استاندارد استان بوشهر، افزود: استاندارد واژه پر کاربرد در زندگی بشر است و همواره تلاش شده است تا سطح زندگی مردم بر استانداردها که ضامن سلامت و امنیت آنان است ارتقا یابد.

وی گفت: امروزه به جهت اثر معنادار استاندارد در زندگی مردم، ارائه آموزش و فرهنگی سازی در این زمینه به جامعه و شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف ضرورت دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: ارتقا کیفیت محصولات بومی با نگاه کیفیت بالا و استانداردهای لازم می‌تواند اقتصاد استان را متحول و زمینه ساز توسعه پایدار باشد که توجه به این موضوع امری ضروری است.

وی افزود: برای پیشگیری از ورود کالاهای بی کیفیت و همچنین صادر کردن کالای بی کیفیت نیاز است بازدیدهای استاندارد مستمر و هدفمند انجام شود و باید مراقبت لازم از عدم جعل و سو استفاده از نشان استاندارد صورت گیرد.