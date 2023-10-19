۳۴ کیلوگرم حشیش در عسلویه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای اجتماعی با رویکرد مبارزه با قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر، مأموران انتظامی ایست و بازرسی «شهید مصطفی خمینی (ره)» حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو تیبا مشکوک که جهت بررسی بیشتر توقیف و به داخل مقر انتقال داده شدند.

جانشین نیروی انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران با بررسی دقیق قسمت‌های مختلف خودرو، تعداد ۳۴ بسته مواد مخدر از نوع حشیش به وزن ۳۴ کیلوگرم کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این راستا نیز ۲ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.