  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

جانشین نیروی انتظامی استان بوشهر:

۳۴ کیلوگرم حشیش در عسلویه کشف شد

۳۴ کیلوگرم حشیش در عسلویه کشف شد

بوشهر- جانشین نیروی انتظامی استان بوشهر، از کشف ۳۴ کیلو گرم مواد مخدر حشیش از یک دستگاه خودرو تیبا در عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای اجتماعی با رویکرد مبارزه با قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر، مأموران انتظامی ایست و بازرسی «شهید مصطفی خمینی (ره)» حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو تیبا مشکوک که جهت بررسی بیشتر توقیف و به داخل مقر انتقال داده شدند.

جانشین نیروی انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران با بررسی دقیق قسمت‌های مختلف خودرو، تعداد ۳۴ بسته مواد مخدر از نوع حشیش به وزن ۳۴ کیلوگرم کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این راستا نیز ۲ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5915897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها