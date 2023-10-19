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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

خبرگزاری مهر رسانه‌ای امین برای نظام جمهوری اسلامی است

خبرگزاری مهر رسانه‌ای امین برای نظام جمهوری اسلامی است

اصفهان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: خبرگزاری مهر افتخار سازمان تبلیغات اسلامی و یک رسانه‌ امین برای نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی فوقی صبح پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران خبرگزاری مهر استان اصفهان اظهار داشت: خبرگزاری مهر برای سازمان تبلیغات اسلامی افتخار است و یک رسانه امین برای نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: کار خبرگزاری مهر استان اصفهان با توجه به چالش‌های که در این استان وجود دارد بسیار سختی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه نگاه ما به خبرگزاری مهر یک نگاه سلیقه‌ایی نبود، تصریح کرد: فعالیت ما در عرصه جهاد تبیین امید آفرینی است که از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام فوقی با اشاره به اینکه یکی از شاخصه‌های تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، امید آفرینی برای جامعه است، عنوان کرد: خبرگزاری مهر با تولید محتوای خوب امید و اعتماد را برای همه اقشار را در جامعه ایجاد کند.

وی با اینکه مهمترین رسانه در اختیار جوانان، فضای مجازی است، گفت: خبرگزاری مهر یک رسانه ارزشی با ایجاد امیدواری در جامعه، جهاد تببین را انجام دهد.

کد مطلب 5915909

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