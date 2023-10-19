به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام‌نیا استاندار ایلام شامگاه چهارشنبه ۲۶ مهرماه در دیدار با رییس جهاددانشگاهی، گفت: راه‌اندازی ۲ مرکز درمان ناباروری و سرطان‌برست در اولویت قرار دارد چراکه مردم این استان برای درمان ناباروری و سرطان باید به مرکز کشور مراجعه کنند و متحمل هزینه‌های زیادی شوند.

وی با تاکید بر تسریع و رفع موانع پیش‌رو برای راه‌اندازی ۲ مرکز درمان ناباروری و سرطان برست در استان، افزود: با پیگیری استانداری و نماینده ایلام راه‌اندازی این دو مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار ایلام ادامه داد: با توجه به ضرورت ایجاد این ۲ مرکز، استانداری ایلام نیز حمایت می‌کند که در آینده‌ی نزدیک این مراکز راه‌اندازی شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: تکمیل مرکز اصلاح نژاد و تولید گیاهان دارویی توسط جهاد دانشگاهی برای توسعه و اشتغالزایی در استان بسیار مهم است که با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان این استان می‌توانیم شاهد موفقیت‌های زیادی در این حوزه‌ها باشیم.

استاندار ایلام خواستار استفاده از ظرفیت ملی و متمرکز جهاد دانشگاهی کشور در استان شد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان ایلام در حوزه‌های مختلف، ضرورت دارد که ظرفیت‌های متمرکز و ملی جهاد دانشگاهی کشور که قابلیت اجرا دارند به این استان هدایت شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های رییس جهاد دانشگاهی استان گفت: عملکرد رییس جهاد دانشگاهی و مجموعه رضایت‌بخش است.

بهرام‌نیا اضافه کرد: استان ایلام غنی و ظرفیت‌های بالقوه و مردم توانمندی دارد که توسط افراد خلاق استان، این ظرفیت‌ها بالفعل می‌شود.