المالکی خواستار خارج کردن عراق از تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دولت عراق در بیانیه خود بعد از دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق با استفان دی میستورا نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در بغداد اعلام کرد: نخست وزیر عراق از سازمان ملل خواست تا به منظور خارج کردن عراق از تحت فصل هفتم تلاش کند.



وی تاکید کرد: عراق در تلاش برای اعمال حاکمیت کامل بر خاک خود است و به روابط خود با کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان احترام می گذارد و شیوه جنگ و درگیری را رد می کند.



قطعنامه 678 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1990 میلادی اجازه استفاده از زور برای خارج کردن عراق از کویت را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد داد.



المالکی افزود: قرار دادن عراق تحت فصل هفتم به خاطر تجاوز رژیم صدام به کشور برادر کویت بود و از هیئت سازمان ملل در عراق خواستم تا هماهنگ با انتظارات دولت عراق و نیازمندیهای ملت این کشور در مرحله آینده فعالیت کند و در راستای ایجاد فضای مناسب که باعث افزایش تماس عراق با جامعه بین المللی می شود، تلاش کند.



در همین حال، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق بر حمایت این سازمان از دولت عراق و انتظارات ملت این کشورتاکید کرد.

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