به خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور و رییس ستاد انتخابات کشور همزمان با آغاز مرحله اصلی ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس دوازدهم در این خصوص گفت: ضمن تسلیت به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و به مردم مظلوم فلسطین، از امروز آغاز ثبت نام نمایندگی مجلس را به مدت ۷ روز از ساعت صبح ۸ تا ۱۸ عصر که به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود، را اعلام می‌کنم.

وی افزود: کسانی که در مرحله پیش ثبت نام شرکت کرده و کد رهگیری را دریافت کرده‌اند، می‌توانند در این مرحله ثبت نام اصلی را داشته باشند.

شاه چراغی تاکید کرد: همه اطلاعات قبلی تکمیل شده در مرحله پیش ثبت نام‌ها، پیش روی داوطلبان قرار می‌گیرد و احیاناً اگر اطلاعاتشان نیاز به ویرایش مجدد دارد، می‌توانند آن را انجام دهند. ضمن آنکه خواسته‌های جدیدی در این مرحله از داوطلبان خواسته شده است که لازم است آن‌را در نظر گرفته و با دقت تکمیل کنند.

وی ادامه داد: در این مرحله لازم است یک حساب غیر تجاری بانکی را معرفی کرده و در عین حال فرم پنج سال سابقه اجرایی، پژوهشی و یا قضایی را تکمیل کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور در ادامه اظهار داشت: داوطلبان توجه داشته باشند که باید برای درج و ورود اطلاعات دقت کنند و ویرایش‌ها را بدرستی انجام دهند، چون با تایید و زدن ثبت نهایی و ارسال آن امکان بازگشت به مرحله ویرایش به هیچ عنوان وجود ندارد. ضمن آنکه پس از پایان سوم آبان ماه طبق قانون امکان تمدید ثبت نام‌ها ممکن نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور اذعان داشت: هر کس که فکر می‌کند می‌تواند برای کشور موثر باشد و پیش ثبت نام را انجام داده است، در این مرحله شرکت کند.



وی ادامه داد: اطلاعات تکمیلی توسط سخنگوی ستاد انتخابات کشور و اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها انجام خواهد شد.

شاه چراغی بیان داشت: ان‌شاالله انتخابات با شکوهی را در ۱۱ اسفند سال جاری خواهیم داشت.

گفتنی است؛ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.