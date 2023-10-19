امیدواریم منشا تحولات خوب در کرمانشاه باشیم

حجت الاسلام حبیب غفوری در بدو ورود به کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق خادمی مردم شریف، متعهد، انقلابی، ایثارگر و فداکار در راه اسلام ناب و انقلاب اسلامی و میراث داران شهدا را نصیب من کرده است.

وی افزود: همچنین از عنایت و اعتماد رهبر معظم انقلاب بسیار سپاسگزارم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: توسل و خواسته ما از اهل بیت علیهم السلام این است که هادی ما در راهی که رهبر انقلاب بر عهده بنده گذاشتند باشند.

وی ادامه داد: امیدواریم با هدایت حضرات معصومین علیهم السلام منشأ تحولات و اتفاقات مبارک و ارتقا شاخص‌هایی که مد نظر مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه است، باشیم.