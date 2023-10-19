اولین همایش شعر ترکی(قاراقان سوزلری) پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جوانمرد در اولین همایش شعر ترکی (قاراقان سوزلری) که در محل سالن آمفی تئاتر دهیاری روستای علیشار از توابع بخش خرقان شهرستان زرندیه برگزار شد، اظهار داشت: حفظ و صیانت از زبانهای محلی و جلوگیری از انحطاط و تخریب آنها از اهداف برگزاری این همایش بود.

وی افزود: زبان بخشی مهم و تأثیرگذاری از فرهنگ کلی یک جامعه محلی است که ریشه در تاریخ و ارزش‌های آن جامعه دارد و اگر از آن گرفته شود به ادبیات، ارزش‌ها، سنت‌ها و بسیاری از داشته‌های غیرمادی آن جامعه نیز آسیب جدی و جبران ناپذیری وارد می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه تصریح کرد: متأسفانه هر ساله شاهد از بین رفتن زبان‌های محلی و بومی، یکی پس از دیگری، هستیم که ناآگاهی عمومی، قضاوت‌های نادرست و نابخردانه و البته انفعال بخش دولتی نقش مهمی در آن دارند.

جوانمرد ادامه داد: در شهرستان زرندیه علاوه بر گویش‌های مختلف زبان فارسی، در بخشهایی از آن زبان تاتی و در بخشهای وسیعی از آن ازجمله شهرهای پرندک، زاویه، خشکرود، رازقان و بسیاری از روستاهای شهرستان از زمانهای قدیم زبان ترکی رایج است.

وی گفت: به همین منظور، در راستای حفظ و صیانت از زبان و گویش‌های محلی و به تبع آن فرهنگ بومی و آداب و رسوم و سنن قدیمی و موجود این همایش برگزار شد که امیدواریم مؤثر واقع شود.



در این همایش ادبی شاعرانی از استان‌های همدان، قزوین، البرز، تهران، قم و مرکزی به قرائت تازه‌ترین سروده‌های خود با زبان ترکی پرداختند.

اسماعیل مرادی از رزن همدان، ولی اله صفری از زرندیه، مژگان جعفری از تهران، عبداله شیراوژن از پرندک، علی سیفی از نوبران، فرشید صانعی از خرقان، علی رحمتی از ساوه، داود قاسمی از خرقان، خسرو امیر حسینی از تهران، سیدمجیدساداتی از شهریار شاعرانی بودند که به قرائت اشعار خود پیرامون موضوعات مختلفی چون معرفی بخش خرقان، آئینی، مذهبی، حماسی، انقلابی و ضد استکباری پرداختند.

اجرای موسیقی محلی به‌صورت دونوازی توسط آقایان حسین علی حسینی، بهرام طهماسبی، حمید مرادی، مجید والی و رضا باقری از دیگر برنامه‌های این محفل ادبی بود که در موضوع ضد استکباری و محکومیت رژیم جعلی اسرائیل به مرحله اجرا درآمد.

خوشنویسی زنده بعضی از اشعار خوانده شده توسط استاد کوروش مظفربیگی از برنامه‌های این نشست ادبی بود.