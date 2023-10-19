به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به همایش کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک اظهار داشت: امیدوارم برگزاری این همایش از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که با همکاری نهاد علم و نهاد فرهنگ در قامتی بین‌المللی شکل گرفته است، بتواند نقطه عطفی در ارتقای جایگاه اجتماعی کتابخانه‌های عمومی باشد.

متن کامل پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

کتابخانه‌های عمومی، به دلیل برخورداری از شبکه گسترده و منسجم، پشتوانه غنی میراث گرانبار کتاب و کتاب‌خوانی در ایران اسلامی و مصداق بارز حضور فرهنگ در حوزه عمومی بوده و همچنین فرصتی برای ارائه خدمت و ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق نقش‌آفرینی در همه بسترهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی برای «همه مردم» است.

دولت مردمی از آغاز فعالیت، به حوزه فرهنگ، همچون سایر حوزه‌ها نگاه تحولی داشته است. اولویت نخست این نگاه تحولی، اهتمام به پویایی «نهضت کتابخوانی» و «توسعه خدمات بر پایه نیاز جامعه» است که وظیفه همه دستگاه‌های فرهنگی است.

در این راستا تعریف نقش کتابخانه‌های عمومی در فضای کسب‌وکار، یکی از مواردی است که به منظور کمک به تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور اتخاذ شده و توانسته است با طراحی مناسب و انجام فعالیت‌های علمی و عملیاتی، خدمات ارزشمندی را به فعالان کسب‌وکار ارائه کند.

هر چند همواره اهمیت «فرهنگ و اخلاق کسب‌وکار» مورد توصیه تعالیم انسان‌ساز اسلام بوده است، اما در زمانه ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و هجمه‌های فراوان نظام سلطه، این مسئله اهمیت بیشتری دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان ابتدای سال خود فرمودند: «در سال ۱۴۰۲ هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد است».

لذا در فضای کنونی که بنا به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی، کسب‌وکارهای کوچک حول محور ایده‌های نوین و گروه‌های جوان شکل می‌گیرند و جامعه به‌سوی کسب‌وکارهای کوچک پیش می‌رود، با مجموعه‌ای از نیازها روبه‌رو هستیم و پیشگامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این زمینه شایسته قدردانی است و می‌تواند نقش مهمی را در انتقال تجارب شغلی و حرفه‌ای برای جامعه و دوستداران پدیده‌های کارآفرینی ملی و بین‌المللی ایفا کند و زمینه‌ساز اشتغال جوانان و رونق اقتصادی در کشور باشد.

امیدوارم برگزاری این همایش از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که با همکاری نهاد علم و نهاد فرهنگ در قامتی بین‌المللی شکل گرفته است، بتواند نقطه عطفی در ارتقای جایگاه اجتماعی کتابخانه‌های عمومی باشد و ضمن تبیین مسیرهای پیش‌روی کتابخانه‌های عمومی در کمک به کسب‌وکارهای کوچک، به شکل‌گیری گفتگوهای علمی بین‌المللی در این زمینه کمک کند. بی‌شک این اقدام هوشمندانه، نیازمند مشارکت گسترده پژوهشگران، اندیشمندان، مدیران و کتابداران است تا با ارائه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی خود، یاری‌گر اقتصاد ملی و کتابخانه‌های عمومی باشند.

در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری این همایش و حضار گرامی، امیدوارم دستاوردها و برکات این همایش که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در شهر مقدس مشهد برگزار می‏‌گردد، موجب رونق کسب‌وکارهای کوچک در اقصی نقاط کشور و به‌ویژه مناطق محروم با بهره‌مندی از امکانات و منابع انسانی و فضا و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی گردد و در کنار این کوشش رفیع، حس همیاری‌های فرهنگی از طریق اقتصادی، از بستر کتابخانه عمومی به جوانان این مرز و بوم انتقال یابد.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران