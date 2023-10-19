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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۵

موافقت با عفو محکومان؛

عفو رهبری شامل محکومان تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد شد

عفو رهبری شامل محکومان تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد شد

یاسوج_ رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ۸ نفر از محکومان تعزیرات حکومتی در کهگیلویه و بویراحمد موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) حضرت آیت الله خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات ۸ نفر از محکومان تعزیرات حکومتی استان موافقت کردند.

وی افزود: ۲ نفر از این افراد در زندان تحمل حبس می کرده که به محض عفو مقام معظم رهبری بلافاصله از زندان آزاد شدند.

لقمانی گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور به مناسبت ولادت حضرت رسول (ص) و امام جعفر (ص) طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب عفو و تخفیف مجازات افراد واجد شرایط لازم را ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند «۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی» مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.

کد مطلب 5915975

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