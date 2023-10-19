تبلیغ یک جریان پویا و فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در پیامی به همایش «سفیران راستگو» از برگزار کنندگان، شرکت کنندگان، استادان مشارکت کننده در دوره آموزشی و مهارت افزایی مبلغین در قلمرو کودک و نوجوان و از اوقاف تشکر و آورده است: این دوره به یادبود همه بزرگان تبلیغ در طول تاریخ حوزه‌های علمیه و انقلاب اسلامی به ویژه مرحوم حجت الاسلام والمسلمین راستگو برگزار می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه‌های کشور با بیان اینکه جریان تبلیغ یک جریان پویا، زنده و فعال است که بار آن بر دوش گروه‌های تبلیغی، مبلغان شایسته و طلاب و روحانیون قرار دارد، افزوده است: مردم همیشه در طول تاریخ پشتوانه حرکت تبلیغی بودند و جریان تبلیغ با مجاهدت امام بزرگوار، هدایت‌های رهبری و مراجع عالی قدر، مبلغان و حوزه‌های علمیه امروز در کشور یک جریان زنده و پویا و فعال است و به رغم همه موانع و مشکلات بار سنگین جهاد تبیین و روشنگری را بر دوش می‌کشد.

وی در پیام خود تصریح کرد: است از سوی دیگر جریان گفتمان اسلام ناب و انقلاب اسلامی و تبلیغ و تبیین موج جهانی پیدا کرده است و ما شاهدیم جامعه و جریان‌های تبلیغی در جهان گسترش پیدا کرده و معارف الهی و خاندان پیامبر در آفاق عالم نورافشان شده است و همه اینها آغاز یک راه مقدس و طولانی است.

وی در ادامه پیام خود با بیان اینکه از عالی‌ترین مقامات حوزه و روحانی تا سطوح گوناگون طلبگی همه باید دارای فرهنگ ارتباط و گفتگو با مردم و عرضه کالای دینی و معارف اسلام و انقلاب اسلامی باشیم، گفت: فرهنگ تبلیغ نکته بزرگی است که باید در تمام ارکان روحانیت و داعیان حوزه‌های علمیه گفتمان سازی شود و از سویی دیگر تحقیقات، مطالعات و تولیدات علمی حوزه باید معطوف به تبیین و روشنگری در جامعه شود.

مدیر حوزه‌های علمیه افزوده است: همچنین در کنار تبلیغ عمومی به عنوان روش سنتی دیرپا که حوزه‌های علمیه و بزرگان به آن می‌پرداختند و پیشانی آن اصحاب منبر و مبلغان و ائمه جماعات بودند، به روش‌ها و تبلیغ‌های تخصصی هم بپردازیم. از جمله تبلیغ تخصصی معطوف به گروه‌های سنی از کودک و نوجوان گرفته تا میانسال و کهنسالان.

وی تصریح کرده است: تبلیغ باید تخصصی و معطوف به گروه‌های مختلف اجتماعی چون دانش آموزان، دانشجو یان، کارگران، کشاورزان و دیگر طبقات صنفی باشد و باید به سمت بهره گیری از ابزارهای نو، شیوه‌های جدید فناوری‌های پیشرفته و انواع ابزارهای جدید حرکت کند.