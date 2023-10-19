تامین دستگاه لایروب برای خلیج گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی روند احیای خلیج گرگان، اظهار کرد: وزارت کشور هزینه ۱۵ میلیارد تومانی خرید دستگاه لایروب دائمی خلیج گرگان را پرداخت میکند.
وی افزود: نیاز است یک دستگاه لایروب به صورت همیشگی در حوزه خلیج گرگان فعالیت کند.
وحیدی اظهار کرد: اجرای مطالعه دقیق احیای خلیج گرگان سبب تضمین آینده پایدار این پهنه آبی میشود.
وزیر کشور تاکید کرد: مطالعات طرح پمپاژ آب به خلیج گرگان هرچه سریعتر انجام شود و این پروژه وارد فاز اجرایی شود.
وحیدی همچنین در خصوص قرارگاه لایروبی شهید لولایی، اظهار کرد: برای لایروبی ۳۰۰ کیلومتر از رودخانههای استان گلستان مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی وزارت کشور پرداخت میشود.
وزیر کشور گفت: همان گونه که وزارت کشور پشتیبانی مالی میکند دستگاهها هم باید کار جهادی را انجام دهند.
تاکنون ۱۶۰ کیلومتر از رودخانههای استان در قالب قرارگاه شهید لولایی لایروبی شده است.
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