تامین دستگاه لایروب برای خلیج گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی روند احیای خلیج گرگان، اظهار کرد: وزارت کشور هزینه ۱۵ میلیارد تومانی خرید دستگاه لایروب دائمی خلیج گرگان را پرداخت می‌کند.

وی افزود: نیاز است یک دستگاه لایروب به صورت همیشگی در حوزه خلیج گرگان فعالیت کند.

وحیدی اظهار کرد: اجرای مطالعه دقیق احیای خلیج گرگان سبب تضمین آینده پایدار این پهنه آبی می‌شود.

وزیر کشور تاکید کرد: مطالعات طرح پمپاژ آب به خلیج گرگان هرچه سریع‌تر انجام شود و این پروژه وارد فاز اجرایی شود.

وحیدی همچنین در خصوص قرارگاه لایروبی شهید لولایی، اظهار کرد: برای لایروبی ۳۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان گلستان مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی وزارت کشور پرداخت می‌شود.

وزیر کشور گفت: همان گونه که وزارت کشور پشتیبانی مالی می‌کند دستگاه‌ها هم باید کار جهادی را انجام دهند.

تاکنون ۱۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان در قالب قرارگاه شهید لولایی لایروبی شده است.