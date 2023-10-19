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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

وزیرکشور عنوان کرد؛

تامین دستگاه لایروب برای خلیج گرگان

تامین دستگاه لایروب برای خلیج گرگان

گرگان- وزیر کشور گفت: وزارت کشور هزینه ۱۵ میلیارد تومانی خرید دستگاه لایروب دائمی خلیج گرگان را پرداخت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی روند احیای خلیج گرگان، اظهار کرد: وزارت کشور هزینه ۱۵ میلیارد تومانی خرید دستگاه لایروب دائمی خلیج گرگان را پرداخت می‌کند.

وی افزود: نیاز است یک دستگاه لایروب به صورت همیشگی در حوزه خلیج گرگان فعالیت کند.

وحیدی اظهار کرد: اجرای مطالعه دقیق احیای خلیج گرگان سبب تضمین آینده پایدار این پهنه آبی می‌شود.

وزیر کشور تاکید کرد: مطالعات طرح پمپاژ آب به خلیج گرگان هرچه سریع‌تر انجام شود و این پروژه وارد فاز اجرایی شود.

وحیدی همچنین در خصوص قرارگاه لایروبی شهید لولایی، اظهار کرد: برای لایروبی ۳۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان گلستان مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی وزارت کشور پرداخت می‌شود.

وزیر کشور گفت: همان گونه که وزارت کشور پشتیبانی مالی می‌کند دستگاه‌ها هم باید کار جهادی را انجام دهند.

تاکنون ۱۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان در قالب قرارگاه شهید لولایی لایروبی شده است.

کد مطلب 5916010

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