به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور در دیدار با امام جمعه یزد با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش است تا استان‌ها بتوانند مسیر رشد و بالندگی را با قدرت طی کنند، اظهار کرد: در دولت سیزدهم بیش از هرچیز خدمت به مردم و مناطق محروم اهمیت دارد و در این دولت تلاش شده تا گام‌های ویژه‌ای برای حل مشکلات مردم در مناطق محروم برداشته شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی که از عناوین مطرح شده توسط مقام معظم رهبری است باید از تمام توان کشور و ظرفیت‌های موجود مانند بسیج، بخش‌های خصوصی و دولتی و سایر بخش‌ها کمک گرفت و همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های این رشد را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: منابع و امکانات هم از نظر زیرساختی و هم انسانی فراهم است و تنها باید با بهره‌گیری صحیح از این منابع و ظرفیت‌ها و ایجاد ارتباط بین آنها به بهره وری و رشد برسیم.

منظور با اشاره به اینکه استان یزد جزو ۶ استان صنعتی کشور است، عنوان کرد: استان یزد در تولیدات کشاورزی جزو دو استان برتر و در زمینه منابع جزو سه استان برتر کشور است و این خود نشان‌دهنده این است که این استان توانایی و ظرفیت‌های لازم را داراست و تنها باید به درستی از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: «آب» مسئله مهم استان یزد است و تأمین آب پایدار از جایگاه ویژه‌ای برای استان یزد برخوردار است، بنابراین باید تلاش کنیم تا طرح‌ها و پروژه‌های حوزه آب هرچه سریع‌تر به پایان برسند تا مشکل آب در یزد حل شود.

معاون رئیس جمهور افزود: در زمینه مسئله آب استان یزد تمام ظرفیت‌ها و توان خود را به کار خواهیم گرفت تا در راستای اتمام پروژه‌ها و طرح‌های حوزه آب خود به مشکل نخورد.

لزوم سرعت گرفتن پروژه یزد-طبس

وی با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی در استان یزد اظهار کرد: در استان یزد چندین راه مواصلاتی مهم در دست اقدام است که یکی از آنها شریان مهم یزد تا طبس است که تلاش داریم تا تسهیلات لازم را فراهم کنیم تا این کار با سرعت بیشتر به اتمام برسد.

منظور ادامه داد: حوزه حمل و نقل ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است و امیدواریم که بتوانیم در دو سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم شاهد بهره‌برداری از طرح‌های کریدوری باشیم.

وی افزود: استان یزد در راه‌های کریدوری در محل کریدور اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب است، بنابراین حوزه حمل و نقل ریلی در استان یزد نیز باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

یزد ظرفیت تبدیل شدن به قطب سلامت کشور را داراست

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره اهمیت تکمیل پروژه‌های حوزه‌های سلامت در استان یزد گفت: تکمیل بیمارستان‌ها در استان یزد برای ما بسیار مهم است، بنابراین از محل یک درصد مالیات ارزش افزوده بحث تکمیل بیمارستان‌ها در کشور مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه استان یزد ظرفیت بزرگی در راستای تبدیل شدن به قطب سلامت کشور را دارد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا طرح‌های ناتمام حوزه سلامت در استان یزد به پایان برسد تا گام بزرگی در راستای حمایت از استان یزد برای تبدیل شدن به قطب سلامت کشور برداریم.

منظور در پایان گفت: طرح‌های عمرانی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشتند برای ما در اولویت تکمیل و بهره‌برداری است و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.